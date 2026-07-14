Informations pratiques

Sénaillac-Latronquière

Fête nationale au lac du Tolerme

plage du Tolerme Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Soirée festive organisée à l'occasion de la Fête nationale sur la plage du lac du Tolerme

Soirée festive organisée à l'occasion de la Fête nationale sur la plage du lac du Tolerme. L'événement propose des concerts en plein air, un spectacle pyrotechnique au-dessus du lac et une animation musicale jusqu'en fin de soirée.

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plage du Tolerme Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie lacdutolerme1@orange.fr

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English :

Festive evening held in celebration of National Day on the beach at Lake Tolerme

L’événement Fête nationale au lac du Tolerme Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Figeac