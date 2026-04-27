Fête nationale Bagnoles de l’Orne Normandie
Fête nationale Bagnoles de l’Orne Normandie mardi 14 juillet 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Fête nationale
rue des Casinos Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Fête Nationale
programme à venir très prochainement
– animations en après-midi
– feu d’artifice à 23h rue des casinos à Bagnoles de l’Orne
gratuit
Renseignement Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie 02 33 37 85 66 ou www.bagnolesdelorne.com .
rue des Casinos Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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