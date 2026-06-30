FÊTE NATIONALE Collioure
mardi 14 juillet 2026 · Collioure
Informations pratiques
Collioure
FÊTE NATIONALE
Collioure Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Mardi 14 juillet, célébrez la Fête Nationale ! Dès 10h, Place du 18 Juin, participez aux commémorations officielles et discours du Maire en cortège avec la Cobla Els Casenoves. Place ensuite aux traditions avec deux sessions de sardanes (11h30, 17h30) avant le grand bal de l’Orchestre Les Casenoves à 22h.
.
Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tuesday, July 14—celebrate Bastille Day! Starting at 10 a.m. at Place du 18 Juin, join the official commemorations and the mayor’s speech, accompanied by the Cobla Els Casenoves. Then it’s time for tradition with two sessions of sardanes (11:30 a.m., 5:30 p.m.) before the grand ball featuring the Les Casenoves Orchestra at 10 p.m.
L’événement FÊTE NATIONALE Collioure a été mis à jour le 2026-06-23 par OT DE COLLIOURE
À voir aussi à Collioure (Pyrénées-Orientales)
- BALADE OENOTOURISTIQUE EN VTT ÉLECTRIQUE À COLLIOURE Collioure 30 juin 2026
- 18 ÈME FESTIVAL DE PIANO À COLLIOURE ! Collioure 30 juin 2026
- VISITE DES CAVES DE PIETRI GÉRAUD + DÉGUSTATION Collioure 30 juin 2026
- RANDONNÉE EN VTT ÉLECTRIQUE SUR LES HAUTEURS DE COLLIOURE Collioure 1 juillet 2026
- BALADE VINOHRANDO DANS LES VIGNES OENOTOURISME ! Collioure 2 juillet 2026