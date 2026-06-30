Informations pratiques

Collioure

FÊTE NATIONALE

Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Mardi 14 juillet, célébrez la Fête Nationale ! Dès 10h, Place du 18 Juin, participez aux commémorations officielles et discours du Maire en cortège avec la Cobla Els Casenoves. Place ensuite aux traditions avec deux sessions de sardanes (11h30, 17h30) avant le grand bal de l’Orchestre Les Casenoves à 22h.

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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

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English :

Tuesday, July 14—celebrate Bastille Day! Starting at 10 a.m. at Place du 18 Juin, join the official commemorations and the mayor’s speech, accompanied by the Cobla Els Casenoves. Then it’s time for tradition with two sessions of sardanes (11:30 a.m., 5:30 p.m.) before the grand ball featuring the Les Casenoves Orchestra at 10 p.m.

L’événement FÊTE NATIONALE Collioure a été mis à jour le 2026-06-23 par OT DE COLLIOURE