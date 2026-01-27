FÊTE NATIONALE CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE Quai de Waiblingen Mayenne

FÊTE NATIONALE CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE

Quai de Waiblingen Office de Tourisme Halte Fluviale Mayenne Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 16:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Un moment de détente au fil de la rivière, la Mayenne…

L’Office de Tourisme Mayenne Co vous propose de naviguer à bord du bateau La Meduana pour une promenade de 30 minutes sur la partie en amont de la rivière La Mayenne . Cette partie non canalisée est uniquement visible depuis la rivière.

Réservation recommandée auprès de l’office de tourisme Mayenne Co.

Embarquement 15 min avant le début de la croisière. .

Quai de Waiblingen Office de Tourisme Halte Fluviale Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

English :

A moment of relaxation along the river, the Mayenne…

