Fête Nationale de Val-de-Moder Val-de-Moder
lundi 13 juillet 2026 · Val-de-Moder
Informations pratiques
Val-de-Moder
Fête Nationale de Val-de-Moder
Place de la Piscne Val-de-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale de Val-de-Moder
Cette année, en raison des travaux rue de Saverne, nous vous donnons rendez-vous dans un nouveau lieu pour célébrer ensemble la Fête Nationale à la Place de la Piscine à Pfaffenhoffen. Une occasion idéale de tester ce nouvel espace festif et convivial !
Lieu Place de la Piscine
Date lundi 13 juillet 2026
Horaires à partir de 18h00
¿ Dès 18h00, profitez d’une soirée animée par un plateau de DJs locaux DJ Gil, DJs MJ et DEYJ MAEL. Une programmation variée qui promet de satisfaire tous les goûts musicaux et de faire danser toutes les générations !
¿ À 20h00, cérémonie patriotique au monument aux morts de Pfaffenhoffen, suivie d’un défilé jusqu’à la Place de la Piscine accompagné par la Buerekapell Aloysia de Uberach et les Sapeur-pompiers du Val de Moder
¿ Et à 23h30, grand feu d’artifice pyromusical tiré depuis l’arrière de la piscine de Val-de-Moder pour clôturer cette belle soirée en couleurs et en musique
¿ La buvette et la restauration seront assurées par l’AAPPMA, qui vous accueillera tout au long de la soirée. .
Place de la Piscne Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 70 55
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English :
Val-de-Moder National Holiday
L’événement Fête Nationale de Val-de-Moder Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder
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