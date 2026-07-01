Fête nationale d’Entrains-sur-Nohain Plusieurs lieux dans le village-Départ au centre de secours Entrains-sur-Nohain
mardi 14 juillet 2026 · Plusieurs lieux dans le village-Départ au centre de secours · Entrains-sur-Nohain
Informations pratiques
Entrains-sur-Nohain
Fête nationale d’Entrains-sur-Nohain
Plusieurs lieux dans le village-Départ au centre de secours 4 Avenue de la Gare Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Dépôt de gerbes à 10h30 au centre de secours, défilé motorisé, revue Place du marché, jeux à la piscine à partir de 15h. Gratuit, venez nombreux ! .
Plusieurs lieux dans le village-Départ au centre de secours 4 Avenue de la Gare Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 22 06
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English : Fête nationale d’Entrains-sur-Nohain
L’événement Fête nationale d’Entrains-sur-Nohain Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Clamecy Haut Nivernais
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