Fête nationale d’Entrains-sur-Nohain Plusieurs lieux dans le village-Départ au centre de secours Entrains-sur-Nohain

mardi 14 juillet 2026 · Plusieurs lieux dans le village-Départ au centre de secours · Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Entrains-sur-Nohain

Fête nationale d’Entrains-sur-Nohain

Plusieurs lieux dans le village-Départ au centre de secours 4 Avenue de la Gare Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Dépôt de gerbes à 10h30 au centre de secours, défilé motorisé, revue Place du marché, jeux à la piscine à partir de 15h. Gratuit, venez nombreux ! .

Plusieurs lieux dans le village-Départ au centre de secours 4 Avenue de la Gare Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 22 06

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English : Fête nationale d’Entrains-sur-Nohain

L’événement Fête nationale d’Entrains-sur-Nohain Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Clamecy Haut Nivernais