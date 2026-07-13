Informations pratiques

Drusenheim

Fête Nationale

67 rue du Général de Gaulle Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la fête nationale, la Ville de Drusenheim vous invite à participez aux festivités du dimanche 13 juillet, au programme

HÔTEL DE VILLE :

16H à 18H Traditionnelle distribution de brioches aux enfants (sur présentation de leur bon)

MONUMENT AUX MORTS :

20H30 Cérémonie patriotique, remise de médailles et cortège jusqu’aux Jardins de l’Altwasser

JARDINS DE L’ALTWASSER :

21H30 Concert de la musique municipale et Bal populaire avec DJ Chris M.Berger

22H45 GRAND FEU D’ARTIFICE

ATTENTION Pour des raisons de sécurité, une partie des Jardins de l’Altwasser, dont l’aire de jeu, sera inaccessible le dimanche 13 juillet dès midi pour l’installation du champ de tir. L’Espace « Le Gabion » sera quant à lui interdit toute la journée. Merci de respecter la signalisation mise en place pour la sécurité de tous. .

67 rue du Général de Gaulle Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 74 10 mairie@drusenheim.fr

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English :

L’événement Fête Nationale Drusenheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Rhénan