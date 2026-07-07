Fête nationale et feu d’artifice Phalsbourg
lundi 13 juillet 2026 · Phalsbourg
Informations pratiques
Phalsbourg
Fête nationale et feu d’artifice
Place d’Armes Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Cérémonie militaire avec prise d’armes et défilé. Retraite aux flambeaux. Grand feu d’artifice pour clôturer la soirée. Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 00
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English :
Military ceremony featuring a parade of arms and a march-past. Torchlight procession. Grand fireworks display to close out the evening. Refreshments and food available on site.
L’événement Fête nationale et feu d’artifice Phalsbourg a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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