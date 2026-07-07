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Fête nationale et feu d’artifice Phalsbourg

lundi 13 juillet 2026 · Phalsbourg

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place d'Armes
Ville
57370 Phalsbourg
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Phalsbourg

Fête nationale et feu d’artifice

Place d’Armes Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Cérémonie militaire avec prise d’armes et défilé. Retraite aux flambeaux. Grand feu d’artifice pour clôturer la soirée. Buvette et restauration sur place.Tout public
0  .

Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 00 

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English :

Military ceremony featuring a parade of arms and a march-past. Torchlight procession. Grand fireworks display to close out the evening. Refreshments and food available on site.

L’événement Fête nationale et feu d’artifice Phalsbourg a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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