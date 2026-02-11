Fête Nationale Eymet
Fête Nationale Eymet mardi 14 juillet 2026.
Eymet
Fête Nationale
Bretou Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez fêter avec nous la Fête Nationale !
À partir de 19h, une restauration avec buvette vous est proposée par les associations d’Eymet.
Apportez vos couverts !
À partir de 21h, la municipalité d’Eymet offre le bal avec le groupe Black Ice.
À 23h, assistez aux feux d’artifices suivi du bal ! .
Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Eymet a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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