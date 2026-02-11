Eymet

Fête Nationale

Bretou Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez fêter avec nous la Fête Nationale !

À partir de 19h, une restauration avec buvette vous est proposée par les associations d’Eymet.

Apportez vos couverts !

À partir de 21h, la municipalité d’Eymet offre le bal avec le groupe Black Ice.

À 23h, assistez aux feux d’artifices suivi du bal ! .

Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Eymet a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides