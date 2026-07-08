Informations pratiques

Domfront en Poiraie

Fête nationale feu d’artifice Domfront

parc du château Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:30:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale Le traditionnel feu d’artifice organisé pour la fête nationale sera tiré le lundi 13 juillet 2026.

La municipalité vous donne rendez-vous devant le parc du château, vers 22h30-23h00. gratuit Organisé par la ville de Domfront .

parc du château Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 17 60 tourisme@villededomfront.fr

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English : Fête nationale feu d’artifice Domfront

L’événement Fête nationale feu d’artifice Domfront Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne