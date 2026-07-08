Fête nationale feu d’artifice Domfront Domfront en Poiraie
mardi 14 juillet 2026 · Domfront en Poiraie
Informations pratiques
Domfront en Poiraie
Fête nationale feu d’artifice Domfront
parc du château Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale Le traditionnel feu d’artifice organisé pour la fête nationale sera tiré le lundi 13 juillet 2026.
La municipalité vous donne rendez-vous devant le parc du château, vers 22h30-23h00. gratuit Organisé par la ville de Domfront .
parc du château Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 17 60 tourisme@villededomfront.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête nationale feu d’artifice Domfront
L’événement Fête nationale feu d’artifice Domfront Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
À voir aussi à Domfront en Poiraie (Orne)
- Libérez Aliénor ! Domfront Domfront en Poiraie 8 juillet 2026
- Saison des concerts d’été par la Chorale Vivace Domfront en Poiraie 8 juillet 2026
- Festival Cité en Musique Domfront en Poiraie 8 juillet 2026
- Randonnées du Dimanche Domfront en Poiraie 12 juillet 2026
- Siestes bucoliques Domfront Domfront en Poiraie 12 juillet 2026