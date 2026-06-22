Informations pratiques

Florange

Fête nationale

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Lundi 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Célébrez la Fête Nationale à Florange !

Rendez-vous pour deux journées festives

13 juillet bal populaire dès 19h30 et feu d’artifice à 23h sur le parvis de La Passerelle.

14 juillet défilé à partir de 18h30.

Venez nombreux partager ces moments de convivialité !Tout public

0 .

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate National Day in Florange!

Join us for two days of festivities:

July 13: Community dance starting at 7:30 p.m. and fireworks at 11 p.m. on the plaza in front of La Passerelle.

July 14: Parade starting at 6:30 p.m.

Come out in large numbers to share in the fun!

L’événement Fête nationale Florange a été mis à jour le 2026-06-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME