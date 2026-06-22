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AGENDA · Florange

Fête nationale Florange

lundi 13 juillet 2026 · Florange

Fête nationale Florange

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
50 avenue de Lorraine
Ville
57190 Florange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Florange

Fête nationale

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Lundi 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14

Célébrez la Fête Nationale à Florange !
Rendez-vous pour deux journées festives
13 juillet bal populaire dès 19h30 et feu d’artifice à 23h sur le parvis de La Passerelle.
14 juillet défilé à partir de 18h30.

Venez nombreux partager ces moments de convivialité !Tout public
0  .

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60  florange@mairie-florange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate National Day in Florange!
Join us for two days of festivities:
July 13: Community dance starting at 7:30 p.m. and fireworks at 11 p.m. on the plaza in front of La Passerelle.
July 14: Parade starting at 6:30 p.m.

Come out in large numbers to share in the fun!

L’événement Fête nationale Florange a été mis à jour le 2026-06-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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