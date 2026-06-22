Fête nationale Florange
lundi 13 juillet 2026 · Florange
Informations pratiques
Florange
Fête nationale
50 avenue de Lorraine Florange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Lundi 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Célébrez la Fête Nationale à Florange !
Rendez-vous pour deux journées festives
13 juillet bal populaire dès 19h30 et feu d’artifice à 23h sur le parvis de La Passerelle.
14 juillet défilé à partir de 18h30.
Venez nombreux partager ces moments de convivialité !Tout public
0 .
50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr
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English :
Celebrate National Day in Florange!
Join us for two days of festivities:
July 13: Community dance starting at 7:30 p.m. and fireworks at 11 p.m. on the plaza in front of La Passerelle.
July 14: Parade starting at 6:30 p.m.
Come out in large numbers to share in the fun!
L’événement Fête nationale Florange a été mis à jour le 2026-06-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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