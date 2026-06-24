Informations pratiques

Florange

Flo’rum des associations

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le Flo’rum des Associations de Florange est l’occasion idéale de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif local. Sport, culture, loisirs, solidarité, environnement, patrimoine, danse, musique ou encore citoyenneté de nombreuses associations seront présentes pour faire connaître leurs activités et leurs projets. Venez rencontrer les bénévoles, échanger autour des programmes de la saison à venir et trouver l’activité qui vous correspond. Une buvette sera également proposée sur place.Tout public

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50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr

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English :

The Florange Associations Fair is the perfect opportunity to discover the richness and diversity of the local nonprofit community. Sports, culture, recreation, community service, the environment, heritage, dance, music, and civic engagement: many organizations will be on hand to showcase their activities and projects. Come meet the volunteers, discuss the upcoming season’s programs, and find the activity that’s right for you. Refreshments will also be available on site.

L’événement Flo’rum des associations Florange a été mis à jour le 2026-06-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME