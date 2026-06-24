Un dimanche autrement Florange
dimanche 12 juillet 2026 · Florange
Informations pratiques
Florange
Un dimanche autrement
50 avenue de lorraine Florange Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le Conseil des Sages de Florange, en partenariat avec le CCAS et le Centre Social La Moisson, vous invite à partager Un Dimanche Autrement , un après-midi placé sous le signe de la convivialité et du partage. Au programme animation musicale assurée par l’Accordéon Club de Florange, démonstrations et initiations à la danse proposées par l’association 50 Nuances de Danses, ainsi qu’un goûter offert aux participants. Un rendez-vous chaleureux ouvert à tous pour se retrouver et profiter d’un moment festif en toute simplicité.Tout public
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50 avenue de lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 58 52 24
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English :
The Florange Council of Elders, in partnership with the CCAS and the La Moisson Social Center, invites you to %E0 share in %AB A Different Kind of Sunday %BB, an afternoon dedicated to fellowship and sharing. On the program: musical entertainment provided by the Florange Accordion Club, dance demonstrations and introductory sessions offered by the 50 Nuances de Danses association, as well as a complimentary snack for participants. A warm and welcoming event open to everyone—a chance to get together and enjoy a festive moment in a relaxed atmosphere.
L’événement Un dimanche autrement Florange a été mis à jour le 2026-06-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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