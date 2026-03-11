Fête Nationale

Genillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Fête nationale & feu d’artifice derrière la mairie.

Fête nationale & feu d’artifice derrière la mairie. .

Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 50 21

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English :

Fête nationale & fireworks behind the town hall.

L’événement Fête Nationale Genillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire