Fête Nationale Genillé
Fête Nationale Genillé dimanche 12 juillet 2026.
Fête Nationale
Genillé Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Fête nationale & feu d’artifice derrière la mairie.
Fête nationale & feu d’artifice derrière la mairie. .
Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 50 21
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English :
Fête nationale & fireworks behind the town hall.
L’événement Fête Nationale Genillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire