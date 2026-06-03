Genillé

Le Cinéma est dans le pré

Genillé Le Liège Céré-la-Ronde Genillé Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-06

Le festival Le Cinéma est dans le pré est un festival rural de cinéma en plein air, créé en 2021. Il vise à réunir, durant quatre jours, diverses animations autour du cinéma (expositions, démonstrations, tables rondes) et à projeter chaque soir un film en lien avec le monde rural.

Le festival Le Cinéma est dans le pré est un festival rural de film en plein-air, créé en 2021. Il a pour but de réunir sur quatre jours un certain nombre d’animations autour du cinéma (expositions, démonstrations, tables rondes) et de projeter en soirée quatre films ayant tous en rapport avec la ruralité. 5 .

Genillé Le Liège Céré-la-Ronde Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 17 59 25 14 lespiedsdanslo.asso@gmail.com

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English :

The Le Cinéma est dans le pré festival is a rural open-air film festival created in 2021. Its aim is to bring together a variety of cinema-related events (exhibitions, demonstrations, round tables) over four days, and to screen a film with a rural theme each evening.

L’événement Le Cinéma est dans le pré Genillé a été mis à jour le 2026-06-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire