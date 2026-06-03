Le Cinéma est dans le pré Genillé
Le Cinéma est dans le pré Genillé vendredi 17 juillet 2026.
Genillé
Le Cinéma est dans le pré
Genillé Le Liège Céré-la-Ronde Genillé Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-06
Le festival Le Cinéma est dans le pré est un festival rural de cinéma en plein air, créé en 2021. Il vise à réunir, durant quatre jours, diverses animations autour du cinéma (expositions, démonstrations, tables rondes) et à projeter chaque soir un film en lien avec le monde rural.
Le festival Le Cinéma est dans le pré est un festival rural de film en plein-air, créé en 2021. Il a pour but de réunir sur quatre jours un certain nombre d’animations autour du cinéma (expositions, démonstrations, tables rondes) et de projeter en soirée quatre films ayant tous en rapport avec la ruralité. 5 .
Genillé Le Liège Céré-la-Ronde Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 17 59 25 14 lespiedsdanslo.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Le Cinéma est dans le pré festival is a rural open-air film festival created in 2021. Its aim is to bring together a variety of cinema-related events (exhibitions, demonstrations, round tables) over four days, and to screen a film with a rural theme each evening.
L’événement Le Cinéma est dans le pré Genillé a été mis à jour le 2026-06-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Genillé (Indre-et-Loire)
- On the Moon Again Genillé 19 juin 2026
- Festival Hier & Aujourd’hui 2026 château de Marolles Genillé 22 juillet 2026
- Festival Hier & Aujourd’hui Genillé 22 juillet 2026
- Foire aux marrons Genillé 18 octobre 2026