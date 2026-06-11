Fête Nationale Istres

Informations pratiques

Istres

Fête Nationale

Mardi 13 juillet de 19h30 à 0h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-13 19:30:00

fin : 2027-07-13 00:30:00

Date(s) :

2027-07-13

La Fête Nationale sera célébrée le 13 juillet à Istres avec défilé, animations musicales, bal populaire et feu d’artifice tiré sur l’étang de l’Olivier à 22h30. Accès exceptionnel au toit de l’Hôtel de Ville sur tirage au sort.

La Fête Nationale sera célébrée à Istres le lundi 13 juillet à partir de 19h30, avec un programme mêlant cérémonies officielles, défilé, animations musicales, bal populaire et feu d’artifice.



La soirée débutera par la prise d’armes sur l’esplanade du Général-de-Gaulle, suivie à 20h du traditionnel défilé civil et militaire à travers le centre-ville, du collège Pasteur jusqu’à l’esplanade du Général-de-Gaulle, en passant par les principaux axes de la ville.



À partir de 21h, l’ambiance festive prendra le relais avec le groupe musical orchestre Ferrari sur les allées Jean Jaurès. Le bal populaire animé par l’orchestre Rêve d’Étoiles se poursuivra de 21h30 à minuit sur l’esplanade Bernardin-Laugier, pour une soirée dansante et conviviale.



Le point d’orgue de la soirée sera le feu d’artifice tiré à 22h30 sur les rives de l’étang de l’Olivier, offrant un moment spectaculaire au public.



Nouveauté cette année, l’ouverture exceptionnelle du toit de l’Hôtel de Ville permettra d’admirer le feu d’artifice dans des conditions privilégiées. L’accès sera attribué par tirage au sort, supervisé par un commissaire de justice, avec inscriptions en ligne du 15 au 28 juin 2026 et tirage au sort le 29 juin. .

Esplanade Charles de Gaulle Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 51 15 ot.istres@visitprovence.com

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English :

France’s National Day in Istres on July 13 features a parade, musical entertainment, a popular dance and a fireworks display over the Étang de l’Olivier at 10:30 pm. A special rooftop viewing at the Town Hall will be available by lottery.

L’événement Fête Nationale Istres a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme d’Istres