Fête Nationale L’après-midi des pitchouns Rue Jules Ferry Saint-Marcel

Saint-Marcel

Fête Nationale L’après-midi des pitchouns

Rue Jules Ferry Espace Tournesol Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:30:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

L’Espace Tournesol se transforme le temps d’une après-midi en un véritable paradis du jeu et de la détente. Cet événement, ouvert à tous et entièrement gratuit, est le rendez-vous idéal pour s’amuser et partager un moment convivial en famille.

Au programme

– Jeux et rires Des structures et des jeux gonflables seront installés pour permettre aux enfants (et aux plus grands) de se dépenser et de s’amuser pleinement.

– Restauration Dès le déjeuner, plusieurs Foodtrucks seront présents sur place pour régaler toute la famille avec une offre variée.

Informations pratiques

– Horaire De 12h30 à 18h00

– Lieu À l’Espace Tournesol (rue Jules Ferry)

– Tarif 100% gratuit et ouvert à tous. .

Rue Jules Ferry Espace Tournesol Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50 mairie@marcel27.fr

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English : Fête Nationale L’après-midi des pitchouns

L’événement Fête Nationale L’après-midi des pitchouns Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération