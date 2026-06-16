Fête Nationale L’après-midi des pitchouns Rue Jules Ferry Saint-Marcel
Fête Nationale L’après-midi des pitchouns Rue Jules Ferry Saint-Marcel mardi 14 juillet 2026.
Saint-Marcel
Fête Nationale L’après-midi des pitchouns
Rue Jules Ferry Espace Tournesol Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:30:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
L’Espace Tournesol se transforme le temps d’une après-midi en un véritable paradis du jeu et de la détente. Cet événement, ouvert à tous et entièrement gratuit, est le rendez-vous idéal pour s’amuser et partager un moment convivial en famille.
Au programme
– Jeux et rires Des structures et des jeux gonflables seront installés pour permettre aux enfants (et aux plus grands) de se dépenser et de s’amuser pleinement.
– Restauration Dès le déjeuner, plusieurs Foodtrucks seront présents sur place pour régaler toute la famille avec une offre variée.
Informations pratiques
– Horaire De 12h30 à 18h00
– Lieu À l’Espace Tournesol (rue Jules Ferry)
– Tarif 100% gratuit et ouvert à tous. .
Rue Jules Ferry Espace Tournesol Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50 mairie@marcel27.fr
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English : Fête Nationale L’après-midi des pitchouns
L’événement Fête Nationale L’après-midi des pitchouns Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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