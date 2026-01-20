Atelier Briefing Room Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel
Atelier Briefing Room Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel mardi 14 juillet 2026.
Saint-Marcel
Atelier Briefing Room
Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Béhélec Saint-Marcel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-08-30 15:45:00
Date(s) :
2026-07-14
Avant chaque mission, les parachutistes SAS français participaient à un briefing, durant lequel leurs officiers présentaient les objectifs, les renseignements et les consignes essentielles.
À l’été 1944, ces réunions préparaient les opérations menées en Bretagne aux côtés de la Résistance.
Installez-vous dans cette Briefing Room et découvrez comment ces hommes se préparaient avant de partir en mission derrière les lignes ennemies.
DU 13 JUILLET AU 30 AOUT
TOUS LES VENDREDIS Durée: 45mn
15H / 2€ .
Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Béhélec Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Briefing Room Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Saint-Marcel (Morbihan)
- Match de foot France-Irak V and B Vernon Saint-Marcel 23 juin 2026
- Apéro Quizz V and B Vernon Saint-Marcel 23 juin 2026
- Match de foot France-Norvège V and B Vernon Saint-Marcel 26 juin 2026
- Venez fabriquer des boucles d’oreille Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel 27 juin 2026
- Concert Mister Hardearly V and B Vernon Saint-Marcel 27 juin 2026