Atelier Briefing Room Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel mardi 14 juillet 2026.

Saint-Marcel

Atelier Briefing Room

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Béhélec Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-08-30 15:45:00

Date(s) :

2026-07-14

Avant chaque mission, les parachutistes SAS français participaient à un briefing, durant lequel leurs officiers présentaient les objectifs, les renseignements et les consignes essentielles.

À l’été 1944, ces réunions préparaient les opérations menées en Bretagne aux côtés de la Résistance.

Installez-vous dans cette Briefing Room et découvrez comment ces hommes se préparaient avant de partir en mission derrière les lignes ennemies.

DU 13 JUILLET AU 30 AOUT

TOUS LES VENDREDIS Durée: 45mn

15H / 2€ .

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Béhélec Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90

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English :

L’événement Atelier Briefing Room Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande