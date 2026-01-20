Visite en famille LA RÉSISTANCE DES PREMIERS ACTES À LA LIBÉRATION Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel
Visite en famille LA RÉSISTANCE DES PREMIERS ACTES À LA LIBÉRATION Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel mardi 14 juillet 2026.
Saint-Marcel
Visite en famille LA RÉSISTANCE DES PREMIERS ACTES À LA LIBÉRATION
Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Behelec Saint-Marcel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Lors de cette visite guidée, vous découvrirez comment s’est organisée la lutte clandestine en Bretagne, entre l’appel lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940 et les combats libérateurs de l’été 1944.
Tous les mardis 11H / 2€ (en supplément du billet d’entrée).
Durée: 1h .
Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Behelec Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90
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English :
L’événement Visite en famille LA RÉSISTANCE DES PREMIERS ACTES À LA LIBÉRATION Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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