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Visite accompagnée Les paras français du Special Air Service Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel

Visite accompagnée Les paras français du Special Air Service Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Musée de la Résistance en Bretagne

Adresse : Les Hardys-Behelec

Ville : 56140 Saint-Marcel

Département : Morbihan

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Marcel

Visite accompagnée Les paras français du Special Air Service

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys-Behelec Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-14

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des parachutistes français étaient largués en Bretagne. Ils étaient les premiers soldats alliés à fouler le sol de France dans la nuit précédant le débarquement en Normandie.
D’où venaient ces parachutistes ? Quelle fut leur trajectoire avant qu’elle ne rejoigne celle des FFI Bretons en juin 1944? Que sont-ils devenus une fois la Bretagne libérée ?

Tous les jeudis à 11h du 14 juillet au 30 août 2026
Durée 45mn
Tarif 2€ en supplément du billet d’entrée.
Réservation obligatoire Nombre de participants limité.
Informations et réservations 02 97 75 16 90 ou mediation.musee@oust-broceliande.bzh   .

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys-Behelec Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90 

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English :

L’événement Visite accompagnée Les paras français du Special Air Service Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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