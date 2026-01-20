Visite accompagnée Les paras français du Special Air Service Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel mardi 14 juillet 2026.

Saint-Marcel

Visite accompagnée Les paras français du Special Air Service

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys-Behelec Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-14

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des parachutistes français étaient largués en Bretagne. Ils étaient les premiers soldats alliés à fouler le sol de France dans la nuit précédant le débarquement en Normandie.

D’où venaient ces parachutistes ? Quelle fut leur trajectoire avant qu’elle ne rejoigne celle des FFI Bretons en juin 1944? Que sont-ils devenus une fois la Bretagne libérée ?

Tous les jeudis à 11h du 14 juillet au 30 août 2026

Durée 45mn

Tarif 2€ en supplément du billet d’entrée.

Réservation obligatoire Nombre de participants limité.

Informations et réservations 02 97 75 16 90 ou mediation.musee@oust-broceliande.bzh .

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys-Behelec Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90

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English :

L’événement Visite accompagnée Les paras français du Special Air Service Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande