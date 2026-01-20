Atelier Faussaire Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel
Atelier Faussaire Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel mardi 14 juillet 2026.
Saint-Marcel
Atelier Faussaire
Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Behelec Saint-Marcel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Pourquoi et comment changer d’identité durant l’occupation ? Cet atelier permet de comprendre l’utilité des faux papiers ainsi que les risques encourus par ceux qui les produisaient. Chaque participant repart avec ses faux papiers.
Tous les mercredis 15H / 5€ (en supplément du billet d’entrée).
Durée: 1h
Tout public, à partir de 10 ans .
Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Behelec Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90
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English :
L’événement Atelier Faussaire Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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