Visites Flash Un objet, une histoire Musée de la Résistance Saint-Marcel
Visites Flash Un objet, une histoire Musée de la Résistance Saint-Marcel mardi 14 juillet 2026.
Saint-Marcel
Visites Flash Un objet, une histoire
Musée de la Résistance Les Hardys-Behelec Saint-Marcel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-14
Le médiateur vous propose un éclairage sur une partie des collections permanentes, une fenêtre sur les pièces exposées et leurs histoires, pour accompagner votre découverte du musée.
Tous les week-ends, du 14 juillet au 30 août. Durée 15min. Gratuit. .
Musée de la Résistance Les Hardys-Behelec Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90
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English :
L’événement Visites Flash Un objet, une histoire Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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