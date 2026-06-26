Visites Flash Un objet, une histoire Musée de la Résistance Saint-Marcel mardi 14 juillet 2026.

Saint-Marcel

Visites Flash Un objet, une histoire

Musée de la Résistance Les Hardys-Behelec Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-14

Le médiateur vous propose un éclairage sur une partie des collections permanentes, une fenêtre sur les pièces exposées et leurs histoires, pour accompagner votre découverte du musée.

Tous les week-ends, du 14 juillet au 30 août. Durée 15min. Gratuit. .

Musée de la Résistance Les Hardys-Behelec Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90

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English :

L’événement Visites Flash Un objet, une histoire Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande