Fête Nationale Le bal guinguette du 14 Juillet Rue Jules Ferry Saint-Marcel
Fête Nationale Le bal guinguette du 14 Juillet Rue Jules Ferry Saint-Marcel mardi 14 juillet 2026.
Saint-Marcel
Fête Nationale Le bal guinguette du 14 Juillet
Rue Jules Ferry Espace Tournesol Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
L’événement marque une page historique pour Saint-Marcel avec l’organisation de son tout premier Bal Guinguette populaire. Le public est invité à chausser ses plus belles chaussures pour venir danser, se déhancher et partager un moment unique sous le signe de la convivialité et de la fête. Un rendez-vous inédit à ne pas manquer !
Cet événement intergénérationnel est conçu pour rassembler les familles, les amis et les voisins dans une ambiance chaleureuse et festive.
Au programme
– Danse et Musique Ouverture de la piste dès 18h00 pour danser au rythme de la guinguette.
– Restauration Plusieurs Foodtrucks resteront installés sur place tout au long de la soirée pour permettre au public de se restaurer et de prolonger le plaisir sans avoir à cuisiner.
Informations pratiques
– Date Mardi 14 juillet
– Horaire À partir de 18h00
– Lieu À l’Espace Tournesol (rue Jules Ferry)
– Tarif Entrée gratuite (bonne humeur obligatoire !) .
Rue Jules Ferry Espace Tournesol Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50 mairie@marcel27.fr
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English : Fête Nationale Le bal guinguette du 14 Juillet
L’événement Fête Nationale Le bal guinguette du 14 Juillet Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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