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Fête Nationale Le bal guinguette du 14 Juillet Rue Jules Ferry Saint-Marcel

Fête Nationale Le bal guinguette du 14 Juillet Rue Jules Ferry Saint-Marcel mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Rue Jules Ferry

Adresse : Espace Tournesol

Ville : 27950 Saint-Marcel

Département : Eure

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Marcel

Fête Nationale Le bal guinguette du 14 Juillet

Rue Jules Ferry Espace Tournesol Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

L’événement marque une page historique pour Saint-Marcel avec l’organisation de son tout premier Bal Guinguette populaire. Le public est invité à chausser ses plus belles chaussures pour venir danser, se déhancher et partager un moment unique sous le signe de la convivialité et de la fête. Un rendez-vous inédit à ne pas manquer !

Cet événement intergénérationnel est conçu pour rassembler les familles, les amis et les voisins dans une ambiance chaleureuse et festive.

Au programme
– Danse et Musique Ouverture de la piste dès 18h00 pour danser au rythme de la guinguette.
– Restauration Plusieurs Foodtrucks resteront installés sur place tout au long de la soirée pour permettre au public de se restaurer et de prolonger le plaisir sans avoir à cuisiner.

Informations pratiques
– Date Mardi 14 juillet
– Horaire À partir de 18h00
– Lieu À l’Espace Tournesol (rue Jules Ferry)
– Tarif Entrée gratuite (bonne humeur obligatoire !)   .

Rue Jules Ferry Espace Tournesol Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 32 50  mairie@marcel27.fr

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English : Fête Nationale Le bal guinguette du 14 Juillet

L’événement Fête Nationale Le bal guinguette du 14 Juillet Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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