Fête nationale Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages
Fête nationale Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages lundi 13 juillet 2026.
Longny les Villages
Fête nationale
Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
13 juillet repas devant les Halles de l’Hôtel de Ville organisé par le VAL, sans réservation.
Feu d’artifices à 23h .
Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 31 54 26 66
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Longny les Villages a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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