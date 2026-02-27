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Fête nationale Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

Fête nationale Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Hôtel de Ville

Adresse : LONGNY AU PERCHE

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Longny les Villages

Fête nationale

Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

13 juillet repas devant les Halles de l’Hôtel de Ville organisé par le VAL, sans réservation.
Feu d’artifices à 23h   .

Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 31 54 26 66 

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Longny les Villages a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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