Fête nationale Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

Longny les Villages

Fête nationale

Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

13 juillet repas devant les Halles de l’Hôtel de Ville organisé par le VAL, sans réservation.

Feu d’artifices à 23h .

Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 31 54 26 66

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Longny les Villages a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Touisme des Hauts du Perche