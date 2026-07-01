Fête nationale lundi 13 juillet, Place de la Liberté, Saint-Lys

Informations pratiques

Fête nationale lundi 13 juillet Lundi 13 juillet, 17h00 Place de la Liberté Haute-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T17:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-13T17:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Programme de la soirée

17h00 – Défilé de véhicules de pompiers Découvrez les engins du centre de secours de Saint-Lys et saluez l’engagement de nos sapeurs‑pompiers.

17h45 – Dépôt de gerbes Moment de recueillement au Monument aux Morts.

18h30 – Apéritif musical Offert par l’Association des commerçants, dans une ambiance chaleureuse.

20h00 – Concert des Melting Potes Un groupe local plein d’énergie pour lancer la soirée.

22h30 – Spectacle pyrotechnique avec Storm Un feu d’artifice haut en couleur pour célébrer la Fête Nationale.

23h00 – Reprise du concert La fête continue jusqu’au bout de la nuit.

Restauration et buvette

Le Comité des fêtes vous propose une restauration sur place ainsi qu’une buvette tout au long de la soirée.

Accès libre

Spectacles gratuits

Apéritif musical offert

Animations ouvertes à tous

Place de la Liberté Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Saint‑Lys vous donne rendez‑vous pour célébrer la Fête Nationale pour une après-midi et une soirée conviviales, festives et ouvertes à tous, place de la Liberté.

Ville de Saint-Lys