Fête nationale lundi 13 juillet, Place de la Liberté, Saint-Lys
lundi 13 juillet 2026 · Place de la Liberté · Saint-Lys
Informations pratiques
Fête nationale lundi 13 juillet Lundi 13 juillet, 17h00 Place de la Liberté Haute-Garonne
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T17:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-13T17:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Programme de la soirée
17h00 – Défilé de véhicules de pompiers Découvrez les engins du centre de secours de Saint-Lys et saluez l’engagement de nos sapeurs‑pompiers.
17h45 – Dépôt de gerbes Moment de recueillement au Monument aux Morts.
18h30 – Apéritif musical Offert par l’Association des commerçants, dans une ambiance chaleureuse.
20h00 – Concert des Melting Potes Un groupe local plein d’énergie pour lancer la soirée.
22h30 – Spectacle pyrotechnique avec Storm Un feu d’artifice haut en couleur pour célébrer la Fête Nationale.
23h00 – Reprise du concert La fête continue jusqu’au bout de la nuit.
Restauration et buvette
Le Comité des fêtes vous propose une restauration sur place ainsi qu’une buvette tout au long de la soirée.
Accès libre
Spectacles gratuits
Apéritif musical offert
Animations ouvertes à tous
Place de la Liberté Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie
Saint‑Lys vous donne rendez‑vous pour célébrer la Fête Nationale pour une après-midi et une soirée conviviales, festives et ouvertes à tous, place de la Liberté.
Ville de Saint-Lys
À voir aussi à Saint-Lys (Haute-Garonne)
- ESCALE EN EGYPTE Place nationale Saint-Lys 25 juillet 2026
- Escale Égyptienne à Saint-Lys, Place Nationale, Saint-Lys 25 juillet 2026
- Pool party, Piscine Aqua Bella de Saint-Lys, Saint-Lys 29 juillet 2026
- ESCALE EN PLEINE NATURE Place nationale Saint-Lys 8 août 2026
- Visite guidée du musée Saint-Lys Radio, Musée Saint-Lys Radio – La voix de l’océan, Saint-Lys 19 septembre 2026