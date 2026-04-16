Fête nationale Les Pouyades Magnac-Laval

Magnac-Laval

Fête nationale

Les Pouyades Aire de jeux de l’étang des Pouyades Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Au programme ; Spectacle Concert de Christophe Debeaulieu, bal animé par Serge Animation et feu d’Artifice offert par la municipalité. Buvette et restauration sur place. .

Les Pouyades Aire de jeux de l’étang des Pouyades Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 88 13 12 comitedesfetesmagnaclaval@gmail.com

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin