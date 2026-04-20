L’été chez Arcoul’âne La lande Magnac-Laval

Magnac-Laval

L’été chez Arcoul’âne

La lande Ferme Arcoul’âne Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Venez découvrir la confection de savons au lait d’ânesse en compagnie d’Aurora. Vous assisterez à un moment pédagogique en compagnie des ânes. La visite se terminera par un moment convivial. Ventes des produits de la ferme. Sur réservation. .

La lande Ferme Arcoul’âne Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 44 22 34

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English : L’été chez Arcoul’âne

L’événement L’été chez Arcoul’âne Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin