L’été chez Arcoul’âne La lande Magnac-Laval
L’été chez Arcoul’âne La lande Magnac-Laval vendredi 10 juillet 2026.
Magnac-Laval
L’été chez Arcoul’âne
La lande Ferme Arcoul’âne Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Venez découvrir la confection de savons au lait d’ânesse en compagnie d’Aurora. Vous assisterez à un moment pédagogique en compagnie des ânes. La visite se terminera par un moment convivial. Ventes des produits de la ferme. Sur réservation. .
La lande Ferme Arcoul’âne Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 44 22 34
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English : L’été chez Arcoul’âne
L’événement L’été chez Arcoul’âne Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin
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