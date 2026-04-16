Portes ouvertes et marché à la ferme Ferme de la Vallée des Vaches Magnac-Laval
Portes ouvertes et marché à la ferme Ferme de la Vallée des Vaches Magnac-Laval dimanche 5 juillet 2026.
Magnac-Laval
Portes ouvertes et marché à la ferme
Ferme de la Vallée des Vaches 6 Lieu-dit Le Grand Monteil Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Passez une journée à la Ferme de la Vallée des Vaches en compagnie d’Estelle et des nombreux producteurs qu’elle a convié pour l’occasion. Au programme de cette journée démonstration de chien de troupeau à 11h, 16h15 et 17h15, démonstration de tonte de moutons à 10h15, 14h et 15h45, immersion guidée avec les vaches à 11h30, 15h et 16h45, cani canido avec Skodénar à 10h30 et 14h30 (places limitées, sous réserve de la météo). Repas et buvette sur place. .
Ferme de la Vallée des Vaches 6 Lieu-dit Le Grand Monteil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 88 87 14
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English : Portes ouvertes et marché à la ferme
L’événement Portes ouvertes et marché à la ferme Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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