Fête de la Musique/Feu de Saint-Jean Stade de Magnac-Laval Magnac-Laval
Fête de la Musique/Feu de Saint-Jean Stade de Magnac-Laval Magnac-Laval samedi 20 juin 2026.
Magnac-Laval
Fête de la Musique/Feu de Saint-Jean
Stade de Magnac-Laval Avenue George Sand Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Au programme à 19h00 Concert d’Emmanuel d’Oz, à 20h30 Soirée animée par le groupe Les Copains d’Abord suivi d’une animation par un DJ et à 23h00 Feu de Saint-Jean. .
Stade de Magnac-Laval Avenue George Sand Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 88 13 12 comitedesfetesmagnaclaval@gmail.com
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English : Fête de la Musique/Feu de Saint-Jean
L’événement Fête de la Musique/Feu de Saint-Jean Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin
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