Fête de la Musique/Feu de Saint-Jean Stade de Magnac-Laval Magnac-Laval

Magnac-Laval

Fête de la Musique/Feu de Saint-Jean

Stade de Magnac-Laval Avenue George Sand Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Au programme à 19h00 Concert d’Emmanuel d’Oz, à 20h30 Soirée animée par le groupe Les Copains d’Abord suivi d’une animation par un DJ et à 23h00 Feu de Saint-Jean. .

Stade de Magnac-Laval Avenue George Sand Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 88 13 12 comitedesfetesmagnaclaval@gmail.com

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English : Fête de la Musique/Feu de Saint-Jean

L’événement Fête de la Musique/Feu de Saint-Jean Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-16 par Terres de Limousin