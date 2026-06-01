Magnac-Laval

Fête des enfants

Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:30:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Pour fêter la fin de l’année scolaire qui approche, l’association des parents d’élèves de Magnac-Laval a préparé une soirée pleine d’animations. Au programme structures gonflables de 16h30 à 20h30, ludothèque de 16h30 à 19h30, maquillage de 18h à 20h, spectacle de clown le balayeur musicien à 20h30 et un spectacle de feu Il était une fois… à 21h30. .

Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Fête des enfants Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin