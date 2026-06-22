Le Patrimoine Inédit Magn’Accueil Magnac-Laval

Informations pratiques

Magnac-Laval

Le Patrimoine Inédit

Magn’Accueil 15 Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04

Derrière des façades discrètes et des chemins familiers se cachent des trésors d’histoire. Avec ‘Le Patrimoine Inédit’, laissez-vous guider à la rencontre de lieux peu connus et de récits surprenants qui ont façonné Magnac-Laval, et ses alentours, au fil des siècles.

Une série de visites guidées avec l’historien Mickaël Thoury. .

Magn’Accueil 15 Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79

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English : Le Patrimoine Inédit

L’événement Le Patrimoine Inédit Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-06-22 par Terres de Limousin