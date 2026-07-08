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AGENDA · Orgelet

Fête nationale Stade Orgelet

mardi 14 juillet 2026 · Stade · Orgelet

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
Stade
Adresse
Rue du Faubourg de l'Orme
Ville
39270 Orgelet
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Orgelet

Fête nationale

Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Fête nationale le 13 juillet à partir de 22h30 au stade d’Orgelet.

Suivi par le bal des pompiers.   .

Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 54 54 

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Orgelet a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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