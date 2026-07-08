Fête nationale Stade Orgelet

Informations pratiques

Orgelet

Fête nationale

Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête nationale le 13 juillet à partir de 22h30 au stade d’Orgelet.

Suivi par le bal des pompiers. .

Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 54 54

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Orgelet a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE