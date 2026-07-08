AGENDA · Orgelet
Fête nationale Stade Orgelet
mardi 14 juillet 2026 · Stade · Orgelet
Informations pratiques
Orgelet
Fête nationale
Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête nationale le 13 juillet à partir de 22h30 au stade d’Orgelet.
Suivi par le bal des pompiers. .
Stade Rue du Faubourg de l’Orme Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 35 54 54
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Orgelet a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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