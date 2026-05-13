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Fête nationale populaire Chavelot

Fête nationale populaire Chavelot samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 88150 Chavelot

Département : Vosges

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Chavelot

Fête nationale populaire

Place de la République Chavelot Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :
2026-07-04

Fête Populaire avec bal organisée par la société des fêtes
Buvette, restauration, feux d’artifice.Tout public
0  .

Place de la République Chavelot 88150 Vosges Grand Est +33 6 17 77 74 51 

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English :

Fête Populaire with dance organized by the Société des fêtes
Refreshments, food, fireworks.

L’événement Fête nationale populaire Chavelot a été mis à jour le 2026-05-13 par OT EPINAL ET SA REGION

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