Fête nationale populaire Chavelot
Fête nationale populaire Chavelot samedi 4 juillet 2026.
Chavelot
Fête nationale populaire
Place de la République Chavelot Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:59:00
Date(s) :
2026-07-04
Fête Populaire avec bal organisée par la société des fêtes
Buvette, restauration, feux d’artifice.Tout public
0 .
Place de la République Chavelot 88150 Vosges Grand Est +33 6 17 77 74 51
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English :
Fête Populaire with dance organized by the Société des fêtes
Refreshments, food, fireworks.
L’événement Fête nationale populaire Chavelot a été mis à jour le 2026-05-13 par OT EPINAL ET SA REGION
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