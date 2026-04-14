Pouzauges

Fête Nationale

Château Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la Fête Nationale, une soirée festive est organisée au château.

Rendez-vous au château pour une soirée festive et conviviale !

Dès 20h, les Amis d’Erlingen ouvriront les festivités en fanfare, avant de laisser place à l’orchestre All Access pour une soirée dansante jusqu’au bout de la nuit.

Point d’orgue de la soirée le feu d’artifice sera tiré depuis le château à 23h, illuminant le site et le ciel de Pouzauges.

Pour profiter pleinement de l’événement, un bar sera tenu par le Quad des Collines et plusieurs foodtrucks seront présents sur place pour satisfaire toutes les envies gourmandes. .

Château Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37 mairie@pouzauges.fr

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English :

To celebrate the Fête Nationale, a festive evening is organized at the château.

L’événement Fête Nationale Pouzauges a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges