AGENDA · Rivesaltes
FÊTE NATIONALE Rivesaltes
mardi 14 juillet 2026 · Rivesaltes
Informations pratiques
Rivesaltes
FÊTE NATIONALE
Rue de la Guinguette Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez célébrer la Fête Nationale à Rivesaltes !
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Rue de la Guinguette Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04
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English :
Come celebrate National Day in Rivesaltes!
L’événement FÊTE NATIONALE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE RIVESALTES
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