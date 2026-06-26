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AGENDA · Rivesaltes

FÊTE NATIONALE Rivesaltes

mardi 14 juillet 2026 · Rivesaltes

FÊTE NATIONALE Rivesaltes

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue de la Guinguette
Ville
66600 Rivesaltes
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Rivesaltes

FÊTE NATIONALE

Rue de la Guinguette Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Venez célébrer la Fête Nationale à Rivesaltes !
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Rue de la Guinguette Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 

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English :

Come celebrate National Day in Rivesaltes!

L’événement FÊTE NATIONALE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE RIVESALTES

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