Informations pratiques

Rivesaltes

FÊTE NATIONALE

Rue de la Guinguette Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez célébrer la Fête Nationale à Rivesaltes !

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Rue de la Guinguette Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04

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English :

Come celebrate National Day in Rivesaltes!

L’événement FÊTE NATIONALE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE RIVESALTES