Informations pratiques

Rivesaltes

FEU D’ARTIFICE

Quai de l’Agly Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A l’occasion du Bal des Pompiers, la ville de Rivesaltes vous offre son traditionnel feu d’artifice !

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Quai de l’Agly Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04

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English :

To mark the Firefighters’ Ball, the town of Rivesaltes offers you its traditional fireworks display!

L’événement FEU D’ARTIFICE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE RIVESALTES