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AGENDA · Rivesaltes

FEU D’ARTIFICE Rivesaltes

mardi 14 juillet 2026 · Rivesaltes

FEU D’ARTIFICE Rivesaltes

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
23:00:00
Adresse
Quai de l'Agly
Ville
66600 Rivesaltes
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Rivesaltes

FEU D’ARTIFICE

Quai de l’Agly Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

A l’occasion du Bal des Pompiers, la ville de Rivesaltes vous offre son traditionnel feu d’artifice !
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Quai de l’Agly Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 

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English :

To mark the Firefighters’ Ball, the town of Rivesaltes offers you its traditional fireworks display!

L’événement FEU D’ARTIFICE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE RIVESALTES

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