AGENDA · Rivesaltes
FEU D’ARTIFICE Rivesaltes
mardi 14 juillet 2026 · Rivesaltes
Informations pratiques
Rivesaltes
FEU D’ARTIFICE
Quai de l’Agly Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
A l’occasion du Bal des Pompiers, la ville de Rivesaltes vous offre son traditionnel feu d’artifice !
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Quai de l’Agly Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04
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English :
To mark the Firefighters’ Ball, the town of Rivesaltes offers you its traditional fireworks display!
L’événement FEU D’ARTIFICE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE RIVESALTES
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