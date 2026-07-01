FÊTE PATRONALE Bourg de Clugnat Clugnat

Informations pratiques

Clugnat

FÊTE PATRONALE

Bourg de Clugnat 9 châtre d’en bas Clugnat Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2027-08-02 02:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Vendredi 31 juillet à partir de 18h, concours de pétanque au terrain du plan d’eau rue du docteur Turquet.

Samedi 1er août à partir de 9h, concours de pêche jeunes sur le plan d’eau communal, après-midi dès 15h course cycliste ‘Manche du Granit Marchois’. À partir de 19h30, repas fondu frites suivi d’un bal animé par Océanic à la salle polyvalente le 1000 club.

Dimanche 2 août dès 7h, brocante vide-grenier, rue de la Gane. Puis à partir de 15h, défilé au bourg et animations (fête foraine, musée archéologique, barbecue, food truck…)

Buvette sur la place de l’église.

Pour le fondu/frites , réservation conseillée 06 87 93 17 60 06 86 83 03 36 .

Bourg de Clugnat 9 châtre d’en bas Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 49 07 63 cdf.clugnat@laposte.net

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English : FÊTE PATRONALE

L’événement FÊTE PATRONALE Clugnat a été mis à jour le 2026-07-24 par Creuse Confluence Tourisme