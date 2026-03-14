Fête patronale de Brommat

Le Bourg Brommat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

En famille, entre amis, le Comité des Fêtes de Brommat, vous propose un week-end riche en animations !

Programme du weekend

Vendredi 24 Juillet :

20h30 Belote sous chapiteau

21h-23h Nocturne à la piscine municipale

Samedi 25 Juillet

14h Concours de pétanque

20h Repas sous chapiteau animé par l’accordéoniste Samuel Puel

23h Bal en plein air animé par DJ Babar

Dimanche 26 juillet

8h Tripoux chez Titi

8h Vide grenier organisé par l’association la Grande Famille

9h-12h et 14h-19h Ball trap organisé par l’association de chasse

10h30 Messe à l’église suivi du dépôt de gerbe au monument

11h30 Apéritif offert par la municipalité

14h30 Jeux inter villages

A partir de 19h Apéritif champêtre suivi d’un repas en plein air animé Mezzo Projekt

23h Grand feu d’artifice .

Le Bourg Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 07 75 99 34

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English :

With family and friends, the Comité des Fêtes de Brommat (Brommat Festival Committee) invites you to a weekend full of entertainment!

L’événement Fête patronale de Brommat Brommat a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)