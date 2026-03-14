Fête patronale de Brommat Brommat
Fête patronale de Brommat Brommat vendredi 24 juillet 2026.
Fête patronale de Brommat
Le Bourg Brommat Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
En famille, entre amis, le Comité des Fêtes de Brommat, vous propose un week-end riche en animations !
Programme du weekend
Vendredi 24 Juillet :
20h30 Belote sous chapiteau
21h-23h Nocturne à la piscine municipale
Samedi 25 Juillet
14h Concours de pétanque
20h Repas sous chapiteau animé par l’accordéoniste Samuel Puel
23h Bal en plein air animé par DJ Babar
Dimanche 26 juillet
8h Tripoux chez Titi
8h Vide grenier organisé par l’association la Grande Famille
9h-12h et 14h-19h Ball trap organisé par l’association de chasse
10h30 Messe à l’église suivi du dépôt de gerbe au monument
11h30 Apéritif offert par la municipalité
14h30 Jeux inter villages
A partir de 19h Apéritif champêtre suivi d’un repas en plein air animé Mezzo Projekt
23h Grand feu d’artifice .
Le Bourg Brommat 12600 Aveyron Occitanie +33 6 07 75 99 34
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English :
With family and friends, the Comité des Fêtes de Brommat (Brommat Festival Committee) invites you to a weekend full of entertainment!
L’événement Fête patronale de Brommat Brommat a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)