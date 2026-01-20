Fête patronale de la Blache Saint-Étienne-de-Tinée

Fête patronale de la Blache

Hameau de la Blache Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Début : Samedi 2026-05-08

fin : 2026-05-10

La saison des fêtes patronales dans la Haute Tinée avec le hameau de la Blache au programme bal, aubades à la population, grand messe, cérémonie officielle et théâtre pour tous.

Hameau de la Blache Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

English : Blache Patron Saint’s Day

The patron saint festival season in the Upper Tinée with the hamlet of La Blache on the program: ball, serenades for the population, high mass, official ceremony and theatre for all.

