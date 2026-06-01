Longchaumois

Fête patronale de la Saint-Jean

Centre de Longchaumois Longchaumois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Fête de la Saint-Jean à Longchaumois

Samedi

– Concours de pétanque samedi inscriptions à partir de 13h,

– Restauration (barbecue + frites) samedi à partir de 19h,

– Retraite aux flambeaux, feu de la Saint-Jean et bal à partir de 22h

Dimanche

– Apéro-concert en plein air dans la cour de l’école (Union musicale de Longchaumois et fanfare du Haut-Jura) à 11h30

– Fête foraine tout le week-end .

Centre de Longchaumois Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90 mairie.longchaumois@wanadoo.fr

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English : Fête patronale de la Saint-Jean

L’événement Fête patronale de la Saint-Jean Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE