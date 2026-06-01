Fête patronale de la Saint-Jean Longchaumois
Fête patronale de la Saint-Jean Longchaumois samedi 27 juin 2026.
Longchaumois
Fête patronale de la Saint-Jean
Centre de Longchaumois Longchaumois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Fête de la Saint-Jean à Longchaumois
Samedi
– Concours de pétanque samedi inscriptions à partir de 13h,
– Restauration (barbecue + frites) samedi à partir de 19h,
– Retraite aux flambeaux, feu de la Saint-Jean et bal à partir de 22h
Dimanche
– Apéro-concert en plein air dans la cour de l’école (Union musicale de Longchaumois et fanfare du Haut-Jura) à 11h30
– Fête foraine tout le week-end .
Centre de Longchaumois Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 61 90 mairie.longchaumois@wanadoo.fr
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English : Fête patronale de la Saint-Jean
L’événement Fête patronale de la Saint-Jean Longchaumois a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE
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