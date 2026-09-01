Fête patronale Lapalisse 12 et 13 septembre Lapalisse
samedi 12 septembre 2026 · Lapalisse
Informations pratiques
Lapalisse
Fête patronale Lapalisse 12 et 13 septembre
Esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Le comité des fêtes de Lapalisse organise une fête foraine tout le week-end les 12 et 13 septembre à l’esplanade du maréchale de la Palice. Retraite au flambeau, jeux, bal, enquête familiale, maquillage, balade à poneys.
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Esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 51 51 51 comitedesfetes.lapalisse@gmail.com
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English :
The Lapalisse Festival Committee is organizing a carnival all weekend on September 12 and 13 at the Esplanade du Maréchal de la Palice. Torchlight parade, games, dance, family scavenger hunt, face painting, and pony rides.
L’événement Fête patronale Lapalisse 12 et 13 septembre Lapalisse a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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