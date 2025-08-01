Fête patronale | Mazeyrat-d’Allier Salle des Fêtes Mazeyrat-d’Allier

Mazeyrat-d’Allier

Fête patronale | Mazeyrat-d’Allier

Salle des Fêtes Le bourg Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-09

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-09

Fête Patronale de Mazeyrat d’Allier organisée par le Comité des Fêtes. Samedi, 20h balade nocturne & Bal disco. Dimanche 7h vide-grenier, 11h expo & baptême en 2CH, 14h concours de pétanque, repas cuit au four du village, 22h show de laser et bal musette

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Salle des Fêtes Le bourg Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 36 05 11

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English :

Mazeyrat d’Allier Festival organized by the Comité des Fêtes. Saturday, 8pm night walk & disco ball. Sunday: 7am garage sale, 11am exhibition & 2CH baptism, 2pm pétanque competition, meal cooked in the village oven, 10pm laser show and musette ball

L’événement Fête patronale | Mazeyrat-d’Allier Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2025-08-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier