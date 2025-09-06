Fête patronale Saint Sylvain Place du foirail Bonnat
Fête patronale Saint Sylvain Place du foirail Bonnat samedi 5 septembre 2026.
Fête patronale Saint Sylvain
Place du foirail Bourg Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Fête Patronale Saint-Sylvain
Samedi 5 et Dimanche 6 Septembre
–> Comité des fêtes .
Place du foirail Bourg Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 17 42 comitesdesfetesdebonnat@orange.fr
English : Fête patronale Saint Sylvain
German : Fête patronale Saint Sylvain
Italiano :
Espanol : Fête patronale Saint Sylvain
L’événement Fête patronale Saint Sylvain Bonnat a été mis à jour le 2025-11-17 par Creuse Tourisme