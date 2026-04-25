Fête patronale Place du village Vathiménil

Vathiménil

Fête patronale

Place du village Grande rue Vathiménil Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

La fête patronale revient pour sa deuxième édition! Au programme: vendredi 22 mai guinguette à partir de 19h; samedi 23 mai boum de 14h à 16h et loto à partir de 20h30; dimanche 24 mai brocante de 6h à 18h, comice agricole de 9h à 18h, bal populaire de 22h à 3h; lundi 25 mai traditionnelle danse du coq de 11h à 15h avec tombola. Buvette et petite restauration sur place les quatre jours, fête foraine tout le weekend. Gratuit.

Entrée à 10€ sur Helloasso pour le bal populaire.Tout public

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Place du village Grande rue Vathiménil 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 20 88 88

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English :

The fête patronale returns for its second edition! On the program: Friday May 22 guinguette from 7pm; Saturday May 23 boum from 2pm to 4pm and bingo from 8:30pm; Sunday May 24 brocante from 6am to 6pm, comice agricole from 9am to 6pm, bal populaire from 10pm to 3am; Monday May 25 traditional cock dance from 11am to 3pm with tombola. Refreshments and snacks on site all four days, funfair all weekend. Free admission.

Admission at 10? on Helloasso for the popular ball.

L’événement Fête patronale Vathiménil a été mis à jour le 2026-04-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS