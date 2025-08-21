Balades et randonnées à Vathiménil le p’tit tour de Vathi Vathiménil Meurthe-et-Moselle

Balades et randonnées à Vathiménil le p’tit tour de Vathi Adultes En VTT Facile

Balades et randonnées à Vathiménil le p’tit tour de Vathi 15 Grande rue 54122 Vathiménil Meurthe-et-Moselle Grand Est

Parmi les neuf parcours de randonnée mis en place sur la commune de Vathiménil pour sillonner prés, champs et bois environnants, le P’tit Tour de Vathi se prête parfaitement à la découverte du village ! Avant d’aller explorer des contrées plus éloignées, pourquoi ne pas commencer par lever le nez pour admirer les beautés de ce bourg coquet. Suivez le parcours sur 2,8 km seulement, parfait pour les plus pressés ou la promenade digestive.

+33 3 83 89 48 15

English :

Among the nine hiking trails set up in the commune of Vathiménil to criss-cross the surrounding meadows, fields and woods, the P’tit Tour de Vathi is a perfect way to discover the village! Before going to explore more distant lands, why not start by raising your nose to admire the beauties of this charming village. Follow the route for only 2.8 km, perfect for those in a hurry or for a leisurely stroll.

Deutsch :

Unter den neun Wanderwegen, die in der Gemeinde Vathiménil eingerichtet wurden, um die umliegenden Wiesen, Felder und Wälder zu durchqueren, eignet sich die P’tit Tour de Vathi perfekt, um das Dorf zu entdecken! Bevor Sie weiter entfernte Gegenden erkunden, heben Sie doch erst einmal die Nase, um die Schönheiten dieses schmucken Dorfes zu bewundern. Folgen Sie der nur 2,8 km langen Strecke, die sich perfekt für Eilige oder einen Verdauungsspaziergang eignet.

Italiano :

Tra i nove percorsi a piedi allestiti nel comune di Vathiménil per attraversare i prati, i campi e i boschi circostanti, il P’tit Tour de Vathi è un modo perfetto per scoprire il villaggio! Prima di partire alla scoperta di terre più lontane, perché non iniziare a guardare in alto per ammirare la bellezza di questo grazioso villaggio. Seguite il percorso per soli 2,8 km, perfetto per chi ha fretta o per una piacevole passeggiata.

Español :

Entre las nueve rutas de senderismo establecidas en el municipio de Vathiménil para recorrer los prados, campos y bosques de los alrededores, el P’tit Tour de Vathi es una forma perfecta de descubrir el pueblo Antes de ir a explorar tierras más lejanas, por qué no empezar por mirar hacia arriba para admirar la belleza de este bonito pueblo. Siga la ruta durante sólo 2,8 km, perfecta para los que tienen prisa o para un paseo tranquilo.

