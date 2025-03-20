Balades et randonnées à Vathiménil la sablonnière Vathiménil Meurthe-et-Moselle

Balades et randonnées à Vathiménil la sablonnière Vathiménil Meurthe-et-Moselle vendredi 1 août 2025.

Balades et randonnées à Vathiménil la sablonnière Adultes En VTT Facile

Balades et randonnées à Vathiménil la sablonnière 15 Grande rue 54122 Vathiménil Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 6900.0 Tarif :

Parmi les neuf parcours de randonnée mis en place sur la commune de Vathiménil pour sillonner prés, champs et bois environnants, celui de la Sablonnière vous propose une escapade à pied ou à vélo de 6,9 km.

Facile

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13RCTdVWAIc4aYWF2G5FxOUNtCoXxCqbv&ll=48.50703582462769,6.607179899999975&z=15 +33 3 83 89 48 15

English :

Among the nine hiking trails set up in the commune of Vathiménil to crisscross the surrounding meadows, fields and woods, the Sablonnière trail offers a 6.9 km walk or bike ride.

Deutsch :

Von den neun Wanderwegen, die in der Gemeinde Vathiménil eingerichtet wurden, um die umliegenden Wiesen, Felder und Wälder zu durchqueren, bietet Ihnen der Weg von La Sablonnière einen 6,9 km langen Ausflug zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Italiano :

Tra i nove sentieri escursionistici allestiti nel comune di Vathiménil per attraversare i prati, i campi e i boschi circostanti, il sentiero della Sablonnière offre un percorso di 6,9 km a piedi o in bicicletta.

Español :

Entre las nueve rutas de senderismo habilitadas en el municipio de Vathiménil para atravesar los prados, campos y bosques de los alrededores, la ruta de la Sablonnière le ofrece un recorrido de 6,9 km a pie o en bicicleta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-20 par Système d’information touristique Lorrain