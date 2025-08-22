Balades et randonnées à Vathiménil le grand charmoir Vathiménil Meurthe-et-Moselle

Balades et randonnées à Vathiménil le grand charmoir Adultes En VTT Difficulté moyenne

Parmi les neuf parcours de randonnée mis en place sur la commune de Vathiménil pour sillonner prés, champs et bois environnants, celui du Grand Charmoir vous propose une escapade à pied ou à vélo de 13,1 km.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QQrMnw2sd6w2QEiSTBmGTgvRHcFQD8g&ll=48.50027978615902%2C6.592078717740906&z=14 +33 3 83 89 48 15

Among the nine hiking trails set up in the commune of Vathiménil to crisscross the surrounding meadows, fields and woods, the Grand Charmoir trail offers a 13.1 km walk or bike ride.

Unter den neun Wanderwegen, die in der Gemeinde Vathiménil eingerichtet wurden, um die umliegenden Wiesen, Felder und Wälder zu durchqueren, bietet Ihnen der Wanderweg Grand Charmoir einen 13,1 km langen Ausflug zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Tra i nove sentieri escursionistici allestiti nel comune di Vathiménil per attraversare i prati, i campi e i boschi circostanti, il sentiero Grand Charmoir vi offre una passeggiata a piedi o in bicicletta di 13,1 km.

Entre las nueve rutas de senderismo creadas en el municipio de Vathiménil para atravesar los prados, campos y bosques de los alrededores, la ruta Grand Charmoir le ofrece un paseo a pie o en bicicleta de 13,1 km.

