Balades et randonnées à Vathiménil le berlin Vathiménil Meurthe-et-Moselle

Parmi les neuf parcours de randonnée mis en place sur la commune de Vathiménil pour sillonner prés, champs et bois environnants, le circuit Le Berlin vous propose une escapade à pied ou à vélo de 8,2 km. Cette randonnée, qui contourne le lieu-dit Haut de l’Aviation , maintient en vie par sa simple dénomination la mémoire autour d’un épisode de la Première Guerre mondiale, au cours duquel fut abattu un avion entre les communes de Moyen et Vathiménil.

English :

Among the nine hiking trails set up in the commune of Vathiménil to crisscross the surrounding meadows, fields and woods, the Berlin trail offers an 8.2 km walk or bike ride. This hike, which goes around the place called Haut de l’Aviation , keeps alive by its simple name the memory of an episode of the First World War, during which a plane was shot down between the communes of Moyen and Vathiménil.

Deutsch :

Unter den neun Wanderwegen, die in der Gemeinde Vathiménil eingerichtet wurden, um die umliegenden Wiesen, Felder und Wälder zu durchqueren, bietet Ihnen der Rundweg Le Berlin einen 8,2 km langen Ausflug zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Diese Wanderung, die um den Ort Haut de l’Aviation herumführt, hält durch ihre einfache Benennung die Erinnerung an eine Episode des Ersten Weltkriegs wach, in deren Verlauf zwischen den Gemeinden Moyen und Vathiménil ein Flugzeug abgeschossen wurde.

Italiano :

Tra i nove sentieri escursionistici allestiti nel comune di Vathiménil per attraversare i prati, i campi e i boschi circostanti, il sentiero Berlin offre una passeggiata a piedi o in bicicletta di 8,2 km. Questa passeggiata, che fa il giro del luogo noto come Haut de l’Aviation , mantiene vivo con il suo semplice nome il ricordo di un episodio della Prima guerra mondiale, durante il quale un aereo fu abbattuto tra i comuni di Moyen e Vathiménil.

Español :

Entre las nueve rutas de senderismo creadas en el municipio de Vathiménil para atravesar los prados, campos y bosques de los alrededores, la ruta Berlín ofrece un recorrido de 8,2 km a pie o en bicicleta. Este paseo, que recorre el lugar conocido como Haut de l’Aviation , mantiene vivo por su simple nombre el recuerdo de un episodio de la Primera Guerra Mundial, durante el cual un avión fue derribado entre los municipios de Moyen y Vathiménil.

