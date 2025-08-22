Balades et randonnées à Vathiménil la corvée Vathiménil Meurthe-et-Moselle

Balades et randonnées à Vathiménil la corvée Adultes En VTT Difficulté moyenne

Balades et randonnées à Vathiménil la corvée 15 Grande rue 54122 Vathiménil Meurthe-et-Moselle Grand Est

Parmi les neuf parcours de randonnée mis en place sur la commune de Vathiménil pour sillonner prés, champs et bois environnants, le circuit de La Corvée vous propose une escapade à pied ou à vélo de 12,8 km. Son nom rappelle une tradition très ancienne qui concernait surtout les paysans robustes de la campagne et qui consistait à fournir un travail gratuitement pour le compte du seigneur, des institutions publiques ou encore du propriétaire terrien. Pas étonnant que ce mot ait une connotation négative, mais promis, la balade n’est synonyme que de plaisir ! Même si la distance prévue demande un tant soit peu de courage !

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=48.49545358396727%2C6.607250399999973&z=14&mid=1gsrAGQcE8HZUwYdLrZwT880mUdqtQ8A +33 3 83 89 48 15

English :

Among the nine hiking trails set up in the commune of Vathiménil to criss-cross the surrounding meadows, fields and woods, the La Corvée trail offers a 12.8 km walk or bike ride. Its name reminds us of a very old tradition which concerned especially the robust peasants of the countryside and which consisted in providing a free work for the lord, the public institutions or the landowner. No wonder that this word has a negative connotation, but I promise you, the ride is only synonymous with pleasure! Even if the distance involved requires a bit of courage!

Deutsch :

Unter den neun Wanderwegen, die in der Gemeinde Vathiménil eingerichtet wurden, um die umliegenden Wiesen, Felder und Wälder zu durchqueren, bietet Ihnen der Rundweg La Corvée einen 12,8 km langen Ausflug zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Der Name erinnert an eine sehr alte Tradition, die vor allem die kräftigen Bauern auf dem Land betraf und darin bestand, unentgeltlich Arbeit für den Grundherrn, die öffentlichen Einrichtungen oder auch den Landbesitzer zu leisten. Kein Wunder, dass dieses Wort einen negativen Beigeschmack hat, aber versprochen, die Fahrt bedeutet nur Spaß! Auch wenn die geplante Strecke ein bisschen Mut erfordert!

Italiano :

Tra i nove sentieri escursionistici allestiti nel comune di Vathiménil per attraversare i prati, i campi e i boschi circostanti, il sentiero La Corvée offre un percorso di 12,8 km a piedi o in bicicletta. Il suo nome richiama un’antichissima tradizione che riguardava soprattutto i robusti contadini delle campagne e che consisteva nel prestare lavoro gratuito per il signore, le istituzioni pubbliche o il proprietario terriero. Non c’è da stupirsi che la parola abbia una connotazione negativa, ma vi assicuro che il viaggio è all’insegna del divertimento! Anche se la distanza da percorrere richiede un po’ di coraggio!

Español :

Entre las nueve rutas de senderismo establecidas en el municipio de Vathiménil para atravesar los prados, campos y bosques de los alrededores, la ruta de La Corvée le ofrece un paseo a pie o en bicicleta de 12,8 km. Su nombre recuerda una tradición muy antigua que afectaba sobre todo a los esforzados campesinos del campo y que consistía en ofrecer trabajo gratuito al señor, a las instituciones públicas o al terrateniente. No es de extrañar que la palabra tenga una connotación negativa, pero te prometo que la atracción es todo diversión Aunque la distancia que hay que recorrer requiere un poco de coraje

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain