Fête Régionale de la Truffe en Lorraine Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson
samedi 21 novembre 2026 · Abbaye des Prémontrés · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
Fête Régionale de la Truffe en Lorraine
Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
Cet automne, l’Abbaye des Prémontrés vous invite à la 22è édition de la Fête Régionale de la Truffe en Lorraine. Un évènement savoureux et gourmand, qui allie gastronomie et patrimoine historique.
Au programme
Marché aux truffes fraîches de Lorraine
Sélection de produits gastronomiques de vins et d’artisanat
Découverte et dégustation de produits gourmands du terroir
Exposition proposée par l’Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine
Conseils en plantation de truffière
Exposition de plants
Déjeuners truffe et dîners de prestige dans l’Abbatiale (sur réservation)Tout public
0 .
Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32
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English :
This fall, the Prémontrés Abbey invites you to the 22nd edition of the Lorraine Regional Truffle Festival. A delicious and indulgent event that combines fine dining with historical heritage.
On the program:
Market featuring fresh truffles from Lorraine
Selection of gourmet products, wines, and artisanal goods
Discovery and tasting of local gourmet products
Exhibition organized by the Meuse Association of Truffle Growers and Promoters in Lorraine
Advice on truffle planting
Plant exhibition
Truffle-themed lunches and prestigious dinners in the Abbey Church (by reservation)
L’événement Fête Régionale de la Truffe en Lorraine Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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