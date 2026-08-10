Fête Régionale de la Truffe en Lorraine Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Fête Régionale de la Truffe en Lorraine

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Cet automne, l’Abbaye des Prémontrés vous invite à la 22è édition de la Fête Régionale de la Truffe en Lorraine. Un évènement savoureux et gourmand, qui allie gastronomie et patrimoine historique.

Au programme

Marché aux truffes fraîches de Lorraine

Sélection de produits gastronomiques de vins et d’artisanat

Découverte et dégustation de produits gourmands du terroir

Exposition proposée par l’Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine

Conseils en plantation de truffière

Exposition de plants

Déjeuners truffe et dîners de prestige dans l’Abbatiale (sur réservation)Tout public

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Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

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English :

This fall, the Prémontrés Abbey invites you to the 22nd edition of the Lorraine Regional Truffle Festival. A delicious and indulgent event that combines fine dining with historical heritage.

On the program:

Market featuring fresh truffles from Lorraine

Selection of gourmet products, wines, and artisanal goods

Discovery and tasting of local gourmet products

Exhibition organized by the Meuse Association of Truffle Growers and Promoters in Lorraine

Advice on truffle planting

Plant exhibition

Truffle-themed lunches and prestigious dinners in the Abbey Church (by reservation)

L’événement Fête Régionale de la Truffe en Lorraine Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON